Напишите сочинение на тему "Что значит быть счастливым?"(по рассказам Чехова"О люб??и",Бунина"Кавказ",Горького"Челкаш").

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Можно отсюда что- то взЯть) Тема любви в произведениях писателей рубежа 19-20 веков особенна – зачастую она окрашена в пессимистические, даже трагические тона. Чехов, Бунин, Куприн – все они испытывают тоску по настоящей, сильной, искренней любви, однако не видят ее вокруг себя. По мнению этих художников слова, современные им люди разучились любить, они эгоистичны и корыстны, душа их черства, а сердце холодно. Но потребность любить заложена в человеке от природы. Именно поэтому почти все герои Чехова, Бунина, Куприна несчастны: они стремятся к любви, но не могут ее постичь.