Найдите пожалуйста словосочетание в данном предложении с типом связи примыкание!!!Очень нужно! 1.Как отмечали многие зарубежные литераторы, красота стиля тургеневских произведений заключается в умении поэтически изобразить обы...
Русский язык
Найдите пожалуйста словосочетание в данном предложении с типом связи примыкание!!!Очень нужно! 1.Как отмечали многие зарубежные литераторы, красота стиля тургеневских произведений заключается в умении поэтически изобразить обычное, будничное, облечь высокой поэзией простейшие жизненные факты.
Ответ(ы):
Гость:
Красота стиля.__________
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Литература