Найдите пожалуйста словосочетание в данном предложении с типом связи примыкание!!!Очень нужно! 1.Как отмечали многие зарубежные литераторы, красота стиля тургеневских произведений заключается в умении поэтически изобразить обы...

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Найдите пожалуйста словосочетание в данном предложении с типом связи примыкание!!!Очень нужно! 1.Как отмечали многие зарубежные литераторы, красота стиля тургеневских произведений заключается в умении поэтически изобразить обычное, будничное, облечь высокой поэзией простейшие жизненные факты.

Автор: Гость