Название 6 и 7 глав муму
Литература
Название 6 и 7 глав муму
Ответ(ы):
Гость:
А в произведении Тургенева "Муму" нет отдельных глав. Это одно целое.
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