Составте краткую запись У макима было 50 компакт- дисков с играми.На время каникул ??н отдал Антону 0,3 этого количества а Вадиму 0,4 остатка. Сколько дисков осталось у Максима?

Математика

Составте краткую запись У макима было 50 компакт- дисков с играми.На время каникул ??н отдал Антону 0,3 этого количества а Вадиму 0,4 остатка. Сколько дисков осталось у Максима?

Автор: Гость