Составте краткую запись У макима было 50 компакт- дисков с играми.На время каникул ??н отдал Антону 0,3 этого количества а Вадиму 0,4 остатка. Сколько дисков осталось у Максима?
Математика
Составте краткую запись У макима было 50 компакт- дисков с играми.На время каникул ??н отдал Антону 0,3 этого количества а Вадиму 0,4 остатка. Сколько дисков осталось у Максима?
Ответ(ы):
Гость:
50*0,3=15 дисков дал Антону, 50-15=35, 35*0,4=14 дисков дал Вадиму, 50-(15+14)=21 диск остался у Максима
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ОЧЕНЬ НУЖНО ПОМОГИТЕ при каких значениях m векторы a(2;m;-3), b(1;-2;1) будут взаимно-перпендикулярными?
География
Қазақ тiлi
Перевидите на казахский язык выбирать специальность нужно выбирать очень тщате??ьно. При выборе профессии нужно учитывать свою способность к како...