Представьте в виде разности и суммы двух двухчленов трёхчлен х²+3х-1
Алгебра
Представьте в виде разности и суммы двух двухчленов трёхчлен х²+3х-1
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