Представьте в виде разности и суммы двух двухчленов трёхчлен х²+3х-1

Алгебра
Представьте в виде разности и суммы двух двухчленов трёхчлен х²+3х-1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Перевидите на казахский язык выбирать специальность нужно выбирать очень тщате??ьно. При выборе профессии нужно учитывать свою способность к како...
Ответить
Русский язык
Нужно указать падеж.Рыбку поймать нелегко.Поймать и собрать рыб.В словах рыбку, рыб
Ответить
Русский язык
Прочитай текст.Подумай, какие предлоги пропущены.Вставь пропущенные буквы и пред??оги. Спиши. Лето- время л...сных м...лышей. ... гнезд выл...тают ...
Ответить
Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Очень нужно! ----------------------------------------------------------- Приготовить сообщение по теме "Л. Н. Толстой в Ясн...
Ответить
Математика
В саду растут ель, дуб и сосна. количество еловых деревьев составляют 9/25 (дробь) вс??х деревьев в саду. количество дуба составляет 1/3 (дробь) ко...
Ответить