Прочитай текст.Подумай, какие предлоги пропущены.Вставь пропущенные буквы и пред??оги. Спиши. Лето- время л...сных м...лышей. ... гнезд выл...тают птенцы.М...двежата послушно следуют ... своей матерью.Б...льчонок совершает свой...

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Прочитай текст.Подумай, какие предлоги пропущены.Вставь пропущенные буквы и пред??оги. Спиши. Лето- время л...сных м...лышей. ... гнезд выл...тают птенцы.М...двежата послушно следуют ... своей матерью.Б...льчонок совершает свой первый прыжок ... с...сны. ... сумерках выходят ... охоту ежата.

Автор: Гость