ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Очень нужно! ----------------------------------------------------------- Приготовить сообщение по теме "Л. Н. Толстой в Ясной Поляне"

Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Очень нужно! ----------------------------------------------------------- Приготовить сообщение по теме "Л. Н. Толстой в Ясной Поляне"
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Толстые в Ясной Поляне. Жизнь Льва Толстого в усадьбеБашни въезда Сразу после свадьбы Толстые обосновались в Ясной Поляне. Николай Ильич достроил большой дом, в котором его семья поселилась в 1824 году, увеличил свои земельные владения. Он выкупил свое родовое имениеНикольское-Вяземское, взятое в опеку за долги, приобрел богатое имение Пирогово и надежно обеспечил будущее своих детей. Мария Николаевна как будто жила в несколько другом мире, её более занимала жизнь духовная. Чрезвычайно религиозная, она, вероятно, воспринимала свою семью как Божий дар, ведь ей был уже тридцать один год, когда она вышла замуж, и она с радостью целиком посвятила себя мужу и детям. В семье Толстых родилось пятеро детей: сыновья Николай, Сергей, Дмитрий и Лев и дочь Мария. Счастливая жизнь семьи оборвалась через несколько месяцев после рождения младшей дочери – в 1830 году Мария Николаевна умерла. В это время её младшему сыну Льву не исполнилось и двух лет. Толстой не помнил матери, лишь неясные воспоминания о ней жили в его душе, но он боготворил мать. По его словам, она всегда оставалась для него «святым идеалом». И годы спустя после её смерти Толстой особенно любил и бережно хранил те уголки яснополянской усадьбы, которые напоминали ему о матери - Нижний (Английский) парк, беседку-вышку в нем, оранжерею. Сад за Домом Волконского Детство Льва Николаевича  в усадьбе – это просторный и уютный отцовский дом, большая патриархальная семья, шумные игры с братьями. В большом доме были детская, классная, официантская, фортепьянная, диванная, большая гостиная, малая гостиная  - всего предположительно около сорока комнат. Жизнь семьи протекала размеренно и неспешно, в строгом соответствии с традициями. Когда Толстому было девять лет, умер его отец, и опекуншей детей стала жившая с ними тетушка, сестра Николая Ильича Александра Ильинична Остен-Сакен, а после ее смерти в 1841 году – другая тетушка, Пелагея Ильинична Юшкова. Она увезла племянников в Казань, где жила со своим мужем. В Ясную Поляну Толстой вернется - уже хозяином  - лишь в 1847 году, оставив учебу в Казанском университете. В 1847 году произошел раздел родительских имений между братьями Толстыми. «По обычаю как младшему в семье мне отдали имение, в котором жили – Ясную Поляну», - пишет Лев Николаевич. Он сразу же решает круто изменить свою жизнь и обосноваться у себя в деревне. Как и герой повести «Утро помещика» Дмитрий Нехлюдов, девятнадцатилетний Толстой всей душой стремится «посвятить себя жизни в деревне», потому что чувствует, что «рожден для нее». Но уже первые предприятия вызывают разочарования. Все получается не так, как он ожидал, и крестьяне с недоверием относятся к начинаниям молодого барина. Разочаровавшись в  стремлении делать добро, он отправляется на военную службу. До 1857 года Толстого нет в усадьбе, но хозяйство идет понемногу, и брат Дмитрий Николаевич  пишет ему о Ясной: «…ехавши в мае в Москву, я… подъехал к флигелю, и оттуда… обошел сад и выставку, где тогда все было в отменном цвету, и это мне доставило такое удовольствие, что я вплоть до Москвы ехал с приятным впечатлением. На обратном пути я тоже заезжал в Ясное; …ел груши, которых нынче у тебя изобилие». Камень из фундамента дома, где родился Л.Н.Толстой В отсутствие хозяина драматическим образом изменился облик центральной части усадьбы: был продан на своз большой яснополянский дом, и спланированный князем Волконским величественный архитектурный ансамбль утратил свою целостность. В это время Толстому срочно понадобились деньги на издание «Военного листка» - журнала для солдат, который он задумал с группой офицеров, служивших вместе с ним в Крыму. Издание было запрещено, деньги разошлись по мелочам, а дом, перевезенный за 40 верст от Ясной Поляны в село Долгое, простоял там до 1913 года и был разобран за ветхостью. На месте постройки остался лишь камень из ее фундамента, на котором впоследствии была выбита надпись: «Здесь стоял дом, в котором родился Л. Н. Толстой». В декабре 1897 года Толстой писал в дневнике: «4-го ездил в Долгое. Очень умиленное впечатление от развалившегося дома. Рой воспоминаний». Большой яснополянский дом был воскрешен писателем на страницах трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность».
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