В двух автобусах 56 пассажиров. Когда из первого автобуса вышло 10 пассажиров,в нем ??сталось 14 пассажиров. Сколько пассажиров осталось во втором автобусе, когда из неговышел 1 пассажир?
Математика
В двух автобусах 56 пассажиров. Когда из первого автобуса вышло 10 пассажиров,в нем ??сталось 14 пассажиров. Сколько пассажиров осталось во втором автобусе, когда из неговышел 1 пассажир?
Ответ(ы):
Гость:
1) 10+14=24(чел.) было в первом автобусе. 2)56-24=32(чел.)было во втором автобусе. 3)32-1=31(чел.) остался во втором автобусе. Ответ: 31 человек.
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