В двух автобусах 56 пассажиров. Когда из первого автобуса вышло 10 пассажиров,в нем ??сталось 14 пассажиров. Сколько пассажиров осталось во втором автобусе, когда из неговышел 1 пассажир?

Математика

В двух автобусах 56 пассажиров. Когда из первого автобуса вышло 10 пассажиров,в нем ??сталось 14 пассажиров. Сколько пассажиров осталось во втором автобусе, когда из неговышел 1 пассажир?

Автор: Гость