К именам прилагательным подбери имена существительные в единственном числе с буквой г или к в конце:круговое, береговой, боковой, восковой, мозговой, рогатый.

Русский язык
К именам прилагательным подбери имена существительные в единственном числе с буквой г или к в конце:круговое, береговой, боковой, восковой, мозговой, рогатый.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рогатый бык,восковой комок,береговой мостик,мозговой натиск,боковой спуск,круговой прыжок 
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