К именам прилагательным подбери имена существительные в единственном числе с буквой г или к в конце:круговое, береговой, боковой, восковой, мозговой, рогатый.

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К именам прилагательным подбери имена существительные в единственном числе с буквой г или к в конце:круговое, береговой, боковой, восковой, мозговой, рогатый.

Автор: Гость