К именам прилагательным подбери имена существительные в единственном числе с буквой г или к в конце:круговое, береговой, боковой, восковой, мозговой, рогатый.
Русский язык
К именам прилагательным подбери имена существительные в единственном числе с буквой г или к в конце:круговое, береговой, боковой, восковой, мозговой, рогатый.
Ответ(ы):
Гость:
Рогатый бык,восковой комок,береговой мостик,мозговой натиск,боковой спуск,круговой прыжок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Надо решение задачи а не просто ответ про котов и канареек.5 животных 16 ног сколько котов а сколько канареек
Математика