При взаимодействии щелочного металла массой 3,9 г. с хлором образуется хлорид этог?? металла массой 7,45 г. Какой щелочной металл был взят для реакции?
Химия
При взаимодействии щелочного металла массой 3,9 г. с хлором образуется хлорид этог?? металла массой 7,45 г. Какой щелочной металл был взят для реакции?
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