При взаимодействии щелочного металла массой 3,9 г. с хлором образуется хлорид этог?? металла массой 7,45 г. Какой щелочной металл был взят для реакции?

Химия

При взаимодействии щелочного металла массой 3,9 г. с хлором образуется хлорид этог?? металла массой 7,45 г. Какой щелочной металл был взят для реакции?

Автор: Гость