Как перевести дробь: пять целых три десятых в милиметры ?
Математика
Как перевести дробь: пять целых три десятых в милиметры ?
Ответ(ы):
Гость:
53миллиметра............
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