Как перевести дробь: пять целых три десятых в милиметры ?

Математика
Как перевести дробь: пять целых три десятых в милиметры ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
53миллиметра............
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