Помогите поставить знаки препинания и какие слова использовал автор называя пчелку, чтобы не было повторов Проснулась пчелка от зимнего сна она прочистила глаза мохнатыми лапками выбралась пчелка из улья и полетела к цветку
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Помогите поставить знаки препинания и какие слова использовал автор называя пчелку, чтобы не было повторов Проснулась пчелка от зимнего сна она прочистила глаза мохнатыми лапками выбралась пчелка из улья и полетела к цветку
Ответ(ы):
Гость:
Проснулась пчелка от зимнего сна, она прочистила глаза мохнатыми, лапками выбралась пчелка из улья и полетела к цветку.
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