Помогите поставить знаки препинания и какие слова использовал автор называя пчелку, чтобы не было повторов Проснулась пчелка от зимнего сна она прочистила глаза мохнатыми лапками выбралась пчелка из улья и полетела к цветку

Русский язык
Помогите поставить знаки препинания и какие слова использовал автор называя пчелку, чтобы не было повторов Проснулась пчелка от зимнего сна она прочистила глаза мохнатыми лапками выбралась пчелка из улья и полетела к цветку
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проснулась пчелка от зимнего сна, она прочистила глаза мохнатыми, лапками выбралась пчелка из улья и полетела к цветку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Над чем смеются читатели «ревизора» Н.В.Гоголь?
Ответить
Русский язык
Синонимы к словам ОБХОДИТЬСЯ, БРЕСТИ, НАБРЕСТИ
Ответить
Русский язык
Купалова номер 577 морфемный разбор загадка
Ответить
Русский язык
Когда люди спят? Когда горят фонари? Когда пастух выгоняет стадо? Когда улетают на юг перелётные птицы? Когда начинается учебный год в школе? С как...
Ответить
Математика
Расскройте скобки и привидите подобные слагаемые 5a-(9-5a)=
Ответить