Расскройте скобки и привидите подобные слагаемые 5a-(9-5a)=

Математика
Расскройте скобки и привидите подобные слагаемые 5a-(9-5a)=
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Ответ(ы):
Гость:
45а-25а=20а вроде так
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