Ребята! Срочно! Напишите краткое ( не больше 20 предлождений) сочинение! Тема - "Совр??менный город"! Начало сочинения - "Современный город - большие здания, фабрики и заводы, множество машин..." Заранее, спасибо!
Обществознание
Ребята! Срочно! Напишите краткое ( не больше 20 предлождений) сочинение! Тема - "Совр??менный город"! Начало сочинения - "Современный город - большие здания, фабрики и заводы, множество машин..." Заранее, спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Современный город-большие здания,фабрики и заводы,множество машин. Он очень большой. А ведь когда то он был совсем не большим и не продвинутым как сейчас. Раньше люди ездили на лошадях , а в современности на машинах. Люди производили меньше продуктов чем сейчас без фабрик и заводов.
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