В сосуд налили молоко так , что 1/5 сосуда осталась пустой . Затем 3/4 части налитого молока перелили в другой сосуд . Какая часть первого сосуда после этого осталась пустой ?
Математика
В сосуд налили молоко так , что 1/5 сосуда осталась пустой . Затем 3/4 части налитого молока перелили в другой сосуд . Какая часть первого сосуда после этого осталась пустой ?
Ответ(ы):
Гость:
Знаменатель: 4/5 и 15/20 - заполненная часть первого сосуда и 15/20 часть молока во 2 сосуде.
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