В сосуд налили молоко так , что 1/5 сосуда осталась пустой . Затем 3/4 части налитого молока перелили в другой сосуд . Какая часть первого сосуда после этого осталась пустой ?

Математика

В сосуд налили молоко так , что 1/5 сосуда осталась пустой . Затем 3/4 части налитого молока перелили в другой сосуд . Какая часть первого сосуда после этого осталась пустой ?

Автор: Гость