Отгадайте загадку Чирик-чирик!.Кто к этой песне не привык?

Литература
Отгадайте загадку Чирик-чирик!.Кто к этой песне не привык?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ воробей)))))           ))))))))))))))))))))
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