ПОДАРОК МАМЕ К8 МАРТЕ СОСТАВИТ 5 6 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ПОДАРОК МАМЕ К8 МАРТЕ СОСТАВИТ 5 6 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ответ(ы):
Гость:
Я очень очень сильно люблю свою мамочку!!! Мама- это любовь,счастье,забота. Моя мама как солнышко греет меня своим теплом и заботой. Без неё я просто не смогу жить!!! Она мне близкий родной человек. Мама это ВСЁ мама это ЖИЗНЬ!!!
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