ПОДАРОК МАМЕ К8 МАРТЕ СОСТАВИТ 5 6 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гость: Гость:

Я очень очень сильно люблю свою мамочку!!! Мама- это любовь,счастье,забота. Моя мама как солнышко греет меня своим теплом и заботой. Без неё я просто не смогу жить!!! Она мне близкий родной человек. Мама это ВСЁ мама это ЖИЗНЬ!!!