Стороны пямоугольника равны 6см и 4см а)Найдите периметр прямоугольние б)найдите площадь прямоугольника
Геометрия
Стороны пямоугольника равны 6см и 4см а)Найдите периметр прямоугольние б)найдите площадь прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
А)(6+4)*2=20(см) б)6*4=24(см2)
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