Из подъезда вышли два человека и пошли в противоположных направлениях.скорость п??рвого 100м/мин а второго 90м/мин.какое расстояние между ними будет через 5 мин.

Математика
Из подъезда вышли два человека и пошли в противоположных направлениях.скорость п??рвого 100м/мин а второго 90м/мин.какое расстояние между ними будет через 5 мин.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)100+90=190(м/мин) 2)190×5=950(м) Ответ:950м
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