Из подъезда вышли два человека и пошли в противоположных направлениях.скорость п??рвого 100м/мин а второго 90м/мин.какое расстояние между ними будет через 5 мин.

Математика

Из подъезда вышли два человека и пошли в противоположных направлениях.скорость п??рвого 100м/мин а второго 90м/мин.какое расстояние между ними будет через 5 мин.

Автор: Гость