На какой день образ-ся побеги на посаженой в почву традисканции?
Биология
На какой день образ-ся побеги на посаженой в почву традисканции?
Ответ(ы):
Гость:
На пятый день, конечно!!!
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