Помогите решить задачи -4 1/5+(x-5 4/5)=2 1/2 (2/3- 3/5x)*15=8 (3/14+5/21x):(-3/7)= -3 1/4 3 1/15-1 14/15x=1/6 -7/15x-3=1 2/3
Математика
Помогите решить задачи -4 1/5+(x-5 4/5)=2 1/2 (2/3- 3/5x)*15=8 (3/14+5/21x):(-3/7)= -3 1/4 3 1/15-1 14/15x=1/6 -7/15x-3=1 2/3
Ответ(ы):
Гость:
-4,2+(х-5,8)=2,5 х-5,8=6,7 х=12.5 (2/3-3/5x)*15=8 2/3*15-3/5x*15=8 10-9x=8 9x=2 x=2/9 (3/14+5/21x):(-3/7)=-3 1/4 3/14+5/21x=-3 1/4*(-3/7) 3/14+5/21x=1 11/28 5/21x=1 11/28-3/14 5/21x=1 11/28-6/28 5/21x=1 5/28 x=1 5/28:5/21 x=4 19/20 3 1/15-1 14/15x=1/6 1 14/15x=3 1/15-1/6 1 14/15x=3 2/30-5/30 1 14/15x=2 32/30-5/30 1 14/15x=2 27/30 1 14/15x=2 9/10 x=2 9/10:1 14/15 x=1 1/2 -7/15x-3=1 2/3 -7/15x=1 2/3+3 -7/15x=4 2/3 x=4 2/3:(-7/15) x=-10
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