Пожалуйста! из глагола сделайте ДЕЕПРИЧАСТИЕ несовершенного вида. заведовать- тормозить- беречь- заглядывать- встретить- бить- быть- признавать- визжать- писАть- метить- метать-
Русский язык
Пожалуйста! из глагола сделайте ДЕЕПРИЧАСТИЕ несовершенного вида. заведовать- тормозить- беречь- заглядывать- встретить- бить- быть- признавать- визжать- писАть- метить- метать-
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В сосуд налили молоко так , что 1/5 сосуда осталась пустой . Затем 3/4 части налитого молока перелили в другой сосуд . Какая часть первого сосуда п...
Математика
Помогите решить задачи -4 1/5+(x-5 4/5)=2 1/2 (2/3- 3/5x)*15=8 (3/14+5/21x):(-3/7)= -3 1/4 3 1/15-1 14/15x=1/6 -7/15x-3=1 2/3
Математика
Из подъезда вышли два человека и пошли в противоположных направлениях.скорость п??рвого 100м/мин а второго 90м/мин.какое расстояние между ними буде...