Над чем смеются читатели «ревизора» Н.В.Гоголь?
Литература
Над чем смеются читатели «ревизора» Н.В.Гоголь?
Ответ(ы):
Гость:
Над чиновниками города N . N город где они живут. Как городничий пытался дать взятку простому человеку которого они принимали за ревизора. Тот человек,Хлестаков говорил правду , всё что вертелось у него на языке вылетело из его уст он был " без цря в голове..."Даже их фамиилии говорят о них .
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