Когда люди спят? Когда горят фонари? Когда пастух выгоняет стадо? Когда улетают на юг перелётные птицы? Когда начинается учебный год в школе? С каких пор идёт снег? Когда поля бывают покрыты снегом? Как долго светит солнце лето...

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Когда люди спят? Когда горят фонари? Когда пастух выгоняет стадо? Когда улетают на юг перелётные птицы? Когда начинается учебный год в школе? С каких пор идёт снег? Когда поля бывают покрыты снегом? Как долго светит солнце летом? Когда корабль уходит в море? Желательно написать полный ответ!
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