Купалова номер 577 морфемный разбор загадка

Русский язык
Купалова номер 577 морфемный разбор загадка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гад- корень за- приставка к-суффикс а-окончание
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