Выполните сложение,выбирая удобный порядок вычислений: 1) 7,29+(–5,126)+(–6,29)+5,126 2) 24,35+(–72,61)+42,61+(–13,35).
Математика
Выполните сложение,выбирая удобный порядок вычислений: 1) 7,29+(–5,126)+(–6,29)+5,126 2) 24,35+(–72,61)+42,61+(–13,35).
Ответ(ы):
Гость:
1) -5,126+5,126=0 7,39-6,29=1 2)24,35-13;35=11 -72,61+42,21=-30 -30+1=-29
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