Срочно помогите даю 70 балов как вёл себя пшеничный в бою из рассказа : Жыраулины крык

Литература
Срочно помогите даю 70 балов как вёл себя пшеничный в бою из рассказа : Жыраулины крык
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Автор: Гость
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Гость:
Обычно как все люди в бою мальчик иди прочитай сложно что ли ты
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