В саду растут ель, дуб и сосна. количество еловых деревьев составляют 9/25 (дробь) вс??х деревьев в саду. количество дуба составляет 1/3 (дробь) количества еловых деревьев. количество сосен в саду на 60 больше количества дуба. ...

Математика
В саду растут ель, дуб и сосна. количество еловых деревьев составляют 9/25 (дробь) вс??х деревьев в саду. количество дуба составляет 1/3 (дробь) количества еловых деревьев. количество сосен в саду на 60 больше количества дуба. сколько всего деревьев в саду? не уравнением
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я не знаю как решать не уравнением, только так  ПримемХ — все деревья в лесу Е — количество елей Д — количество дубов С — количество сосен Е=Х*9/25 Д=Е*1/3 С=Д+60 Х=Е+Д+С Х=Х*9/25+Е*1/3+Д+60 Х=Х*9/25+Х*9/25*1/3+Х*9/25*1/3+60 Х-Х*9/25-Х*9/25*1/3-Х*9/25*1/3=60 Х*(1-9/25-3/25-3/25)=60 Х*10/25=60 х=60/(2/5)=150 — всего деревьев проверка Е=150*9/25=54 Д=54*1/3=18 С=Д+60=18+60=78 150=54+18+78150=150 150=150 Ответ всего 150 деревьев 
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