Перевидите на казахский язык выбирать специальность нужно выбирать очень тщате??ьно. При выборе профессии нужно учитывать свою способность к какому либо делу.При выборе профессии нужно советоваться с родителями.Я мечтаю стать ...

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Перевидите на казахский язык выбирать специальность нужно выбирать очень тщате??ьно. При выборе профессии нужно учитывать свою способность к какому либо делу.При выборе профессии нужно советоваться с родителями.Я мечтаю стать врачом.Прибыльно быть хорошим специалистом.

Автор: Гость