Перевидите на казахский язык выбирать специальность нужно выбирать очень тщате??ьно. При выборе профессии нужно учитывать свою способность к какому либо делу.При выборе профессии нужно советоваться с родителями.Я мечтаю стать ...

Қазақ тiлi
Перевидите на казахский язык выбирать специальность нужно выбирать очень тщате??ьно. При выборе профессии нужно учитывать свою способность к какому либо делу.При выборе профессии нужно советоваться с родителями.Я мечтаю стать врачом.Прибыльно быть хорошим специалистом.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мамандық таңдауда шатаспау керек.Таңдаған мандығың саған сай және сенің икемділігіңе байланысты.Мамандық таңдағанда ең алдымен ата-анаңмен ақылдасу керек.Мен өскенде доктор болғым келеді.Егер сенің мамандғың өзіңе ұнаса онда табыста көп болады.
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