Промышленный узел - это...
География
Промышленный узел - это...
Ответ(ы):
Гость:
Это узел соединенный с другими узлами в аналогичной последовательности
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