Помогите, пожалуйста с предложением разшивровать в нём слово: Olga, can you do the NIRINOG for me?
Английский язык
Помогите, пожалуйста с предложением разшивровать в нём слово: Olga, can you do the NIRINOG for me?
Ответ(ы):
Гость:
Olga, can you do the WIRING for me? перевод: Ольга, вы можете сделать проводку для меня?
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