2142+ х=570*59 x*38=588+1578 x-98*42=884 x : 27=4032: 48 помогите решить

Математика
2142+ х=570*59 x*38=588+1578 x-98*42=884 x : 27=4032: 48 помогите решить
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Ответ(ы):
Гость:
2142+х=570*59 х=33630-2142 х=31488 х*38=588+1578 38х=2166 х=2166÷38 х=57 х-98*42=884 х-4116=884 х=884+4116 х=5000 х÷27=4032÷48 х÷27=84 х=84*27 х=2268
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