Длина комнаты 6 метров, а её ширина 3 метра. По верхнему краю обоев решили наклеить ??расивую бумажную полоску с узором. Узнай, какой длины должна быть эта полоска.
Математика
Длина комнаты 6 метров, а её ширина 3 метра. По верхнему краю обоев решили наклеить ??расивую бумажную полоску с узором. Узнай, какой длины должна быть эта полоска.
Ответ(ы):
Гость:
( 6 + 3 ) * 2 = 18 метров ответ: 18 метров понадобится
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