Длина комнаты 6 метров, а её ширина 3 метра. По верхнему краю обоев решили наклеить ??расивую бумажную полоску с узором. Узнай, какой длины должна быть эта полоска.

Математика

Длина комнаты 6 метров, а её ширина 3 метра. По верхнему краю обоев решили наклеить ??расивую бумажную полоску с узором. Узнай, какой длины должна быть эта полоска.

Автор: Гость