В шкаф расставили книги на верхнюю полку поставили 8 книг а на три нижнии полки по 6 книг на каждую сколько книг поставили в шкаф

Математика

В шкаф расставили книги на верхнюю полку поставили 8 книг а на три нижнии полки по 6 книг на каждую сколько книг поставили в шкаф

Автор: Гость