В шкаф расставили книги на верхнюю полку поставили 8 книг а на три нижнии полки по 6 книг на каждую сколько книг поставили в шкаф
Математика
В шкаф расставили книги на верхнюю полку поставили 8 книг а на три нижнии полки по 6 книг на каждую сколько книг поставили в шкаф
Ответ(ы):
Гость:
8+(3*6)=26 книг поставили
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