Помогите решит упражнение 52 прочитай спиши.подчеркни согласную,написание которо?? не совпадает с произношением. На Чарваке. Автобус привёз ребят в лагерь на озеро. Красив вид голубого озера. Плывут маленькие лодки. На берег...

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Помогите решит упражнение 52 прочитай спиши.подчеркни согласную,написание которо?? не совпадает с произношением. На Чарваке. Автобус привёз ребят в лагерь на озеро. Красив вид голубого озера. Плывут маленькие лодки. На берегу песочный пляж. Ребята сняли панамки,обувь. Бегом к воде!

Автор: Гость