Запиши отрывок,решая задачи и отмечая все орфограммы.Пиши проверочные слова.Для какого слова нужен словарь?Тропинка-тропа,ты меня подвела!Какою ты крепкой,тропинка,была!Но дождик прошёл.Я повсюду брожу И только тропинку свою об...

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Запиши отрывок,решая задачи и отмечая все орфограммы.Пиши проверочные слова.Для какого слова нужен словарь?Тропинка-тропа,ты меня подвела!Какою ты крепкой,тропинка,была!Но дождик прошёл.Я повсюду брожу И только тропинку свою обхожу.

Автор: Гость