Запиши отрывок,решая задачи и отмечая все орфограммы.Пиши проверочные слова.Для какого слова нужен словарь?Тропинка-тропа,ты меня подвела!Какою ты крепкой,тропинка,была!Но дождик прошёл.Я повсюду брожу И только тропинку свою об...
Русский язык
Запиши отрывок,решая задачи и отмечая все орфограммы.Пиши проверочные слова.Для какого слова нужен словарь?Тропинка-тропа,ты меня подвела!Какою ты крепкой,тропинка,была!Но дождик прошёл.Я повсюду брожу И только тропинку свою обхожу.
Ответ(ы):
Гость:
Тропинка была крепкой
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