Существует ли пирамида , у которой три боковые грани перпендикулярны основанию. (С рисунком)
Геометрия
Существует ли пирамида , у которой три боковые грани перпендикулярны основанию. (С рисунком)
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