ПОМОГИТЕ............Укажите вариант,в котором дана глагольная форма,не соответствующая литературным нормам. Щиплет,дремлет,плескает.влекут.

Русский язык
ПОМОГИТЕ............Укажите вариант,в котором дана глагольная форма,не соответствующая литературным нормам. Щиплет,дремлет,плескает.влекут.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не соответствующая литературным нормам - плескает
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