Укажите вариант, в котором в обоих словах пропущена чередующаяся гласная в корне: А) к...сички, в..йска Б) соб...рающий, оч...рование В) зан...мать, ст...реть Г) разг...воры, расст..лил

Русский язык
Укажите вариант, в котором в обоих словах пропущена чередующаяся гласная в корне: А) к...сички, в..йска Б) соб...рающий, оч...рование В) зан...мать, ст...реть Г) разг...воры, расст..лил
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильный вариант а
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