Укажите вариант, в котором в обоих словах пропущена чередующаяся гласная в корне: А) к...сички, в..йска Б) соб...рающий, оч...рование В) зан...мать, ст...реть Г) разг...воры, расст..лил

Русский язык

Укажите вариант, в котором в обоих словах пропущена чередующаяся гласная в корне: А) к...сички, в..йска Б) соб...рающий, оч...рование В) зан...мать, ст...реть Г) разг...воры, расст..лил

Автор: Гость