Почему среди обитателей степей не сохранились крупных животных?
География
Почему среди обитателей степей не сохранились крупных животных?
Ответ(ы):
Гость:
Отвечаю последний раз! Потому что мелкие животные стали нападать на более крупных стаями/группами
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