Из 11 яиц целых оказалось на 7 штук больше, чем битых. Можно ли из этого количества ц??лых яиц приготовить 3 одинаковые порции омлета?
Математика
Из 11 яиц целых оказалось на 7 штук больше, чем битых. Можно ли из этого количества ц??лых яиц приготовить 3 одинаковые порции омлета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-7=4 это поровну бытые и не битые 4/2=2 это битые яйца 11-2=9 не битые яйца 9/3=3 Значит можно приготовить 3 порции одинакового омлета! так как нет остатка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Со склада продали 165т муки после этого оставшиюся мукупогрузи на 14 машин по 3 т на каждую сколько. Тонн муки было на складе первоночально решите ...
Физика
Стальной баллон,оборудованный манометром,вмещает жатый газ.При 10С манометр показывает давления 0.26 МПа,а при 32С 0. 28 МПа. Определить за этими д...
Математика