Из 11 яиц целых оказалось на 7 штук больше, чем битых. Можно ли из этого количества ц??лых яиц приготовить 3 одинаковые порции омлета?

Математика
Из 11 яиц целых оказалось на 7 штук больше, чем битых. Можно ли из этого количества ц??лых яиц приготовить 3 одинаковые порции омлета?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-7=4  это поровну бытые и не битые 4/2=2  это битые яйца 11-2=9 не битые яйца 9/3=3  Значит можно приготовить 3 порции одинакового омлета! так как нет остатка 
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