Из 120 студентов английский язык учат 44 человека, немецкий - 50 чел. французский - 49 чел, английский и немецкий - 13 чел., английский и французский - 14 чел, немецкий и французский - 12 чел. Все эти языки изучают 5 студентов....
Математика
Из 120 студентов английский язык учат 44 человека, немецкий - 50 чел. французский - 49 чел, английский и немецкий - 13 чел., английский и французский - 14 чел, немецкий и французский - 12 чел. Все эти языки изучают 5 студентов. Сколько студентов изучают только один язык? Сколько студентов совсем не учат иностранный язык?
Ответ(ы):
Гость:
44+50+49(х)-13-14-12=120*5 х=√25*120=600-479=√121 х=11
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