Из 120 студентов английский язык учат 44 человека, немецкий - 50 чел. французский - 49 чел, английский и немецкий - 13 чел., английский и французский - 14 чел, немецкий и французский - 12 чел. Все эти языки изучают 5 студентов....

Математика

Из 120 студентов английский язык учат 44 человека, немецкий - 50 чел. французский - 49 чел, английский и немецкий - 13 чел., английский и французский - 14 чел, немецкий и французский - 12 чел. Все эти языки изучают 5 студентов. Сколько студентов изучают только один язык? Сколько студентов совсем не учат иностранный язык?

Автор: Гость