Из 2 кг муки можно выпечь 48 пирожков.сколько таких пирожков можно выпечь из 4 кг муки.реши задачу 2-мя способами

Гость: Гость:

Первый вариант. 48 умножаем на 2 и получаем 96. Ответ: 96 пирожков. Второй вариант: 48 делим на 2 и получаем 24 - количество пирожков из одного килограмма муки. Умножаем 24 на 4 и получаем 96. Ответ: 96 пирожков.