Из 2 кг муки можно выпечь 48 пирожков.сколько таких пирожков можно выпечь из 4 кг муки.реши задачу 2-мя способами
Математика
Из 2 кг муки можно выпечь 48 пирожков.сколько таких пирожков можно выпечь из 4 кг муки.реши задачу 2-мя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый вариант. 48 умножаем на 2 и получаем 96. Ответ: 96 пирожков. Второй вариант: 48 делим на 2 и получаем 24 - количество пирожков из одного килограмма муки. Умножаем 24 на 4 и получаем 96. Ответ: 96 пирожков.
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