Из 2 посёлков расстояние между которыми 75 километров вышли Одновременно навстреч?? друг другу Два лыжника первый идет со скоростью 12 километров в час а второй со скоростью 13 километров час. Они идут уже 2 часа какое расстоян...

Математика
Из 2 посёлков расстояние между которыми 75 километров вышли Одновременно навстреч?? друг другу Два лыжника первый идет со скоростью 12 километров в час а второй со скоростью 13 километров час. Они идут уже 2 часа какое расстояние надо им надо пройти до встречи ? И сколько времени Это займет.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
x - расстояние, которое осталось пройти75= 2(13+12)+xx=2513+12=25км/ч (общая скорость) => остался 1 час

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