Из 2 посёлков расстояние между которыми 75 километров вышли Одновременно навстреч?? друг другу Два лыжника первый идет со скоростью 12 километров в час а второй со скоростью 13 километров час. Они идут уже 2 часа какое расстоян...

Математика

Из 2 посёлков расстояние между которыми 75 километров вышли Одновременно навстреч?? друг другу Два лыжника первый идет со скоростью 12 километров в час а второй со скоростью 13 километров час. Они идут уже 2 часа какое расстояние надо им надо пройти до встречи ? И сколько времени Это займет.

Автор: Гость