Из 24 гектаров вспахали 8 гектаров Какая часть площади осталось неслыханный
Математика
Из 24 гектаров вспахали 8 гектаров Какая часть площади осталось неслыханный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-8=16 га осталось нераспаханными 16 от 24= 16/24=2/3 площади осталось нераспаханной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Запиши данные словосочетания в именительном падеже множественного числа.Интересная викторина,активный участник,торжественное собрание,деликатный ра...
Математика
Математика