Запиши данные словосочетания в именительном падеже множественного числа.Интересная викторина,активный участник,торжественное собрание,деликатный разговор,пёстрая ткань,фиолетовая полоса,серебряное кольцо,голубая лазурь,солнечна...
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Запиши данные словосочетания в именительном падеже множественного числа.Интересная викторина,активный участник,торжественное собрание,деликатный разговор,пёстрая ткань,фиолетовая полоса,серебряное кольцо,голубая лазурь,солнечная поляна,первый заморозок.В каком случае тебе не удалось выполнить задание?Почему?
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Интересные викторины, активные участники, торжественные задания, деликатные разговоры, пёстрые ткани, фиолетовые полосы, серебряные кольца, солнечные поляны, первые заморозки Не получилось словосочетание голубые лазури Нет такого слова лазурь
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