Предельный одноатомный спирт массой 15г прореагировал с металлическим натрием. При этом выделился водород, объем которого (н.у.) составил 2,8л. Определите формулу спирта и назовите его.
Химия
Предельный одноатомный спирт массой 15г прореагировал с металлическим натрием. При этом выделился водород, объем которого (н.у.) составил 2,8л. Определите формулу спирта и назовите его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CnH2n+2O+Na->2CnH2n+2Na+H2. n(H2)=2,8/22,4=0,125моль; n(CnH2n+2O)/n(H2)=2/1=>n(CnH2n+2O)=0,125*2=0,25моль. M=m/n; M=15/0,25=60. 14n+18=60; n=3 C3H7OH-пропанол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Другие предметы
Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC с гипотенузой AB внешний угол при вершине B = 150 градусам AC+AB=12 см найти дленну гипотенузы труголника
Геометрия