A) x(кв)+3x-1 B) a(кв)-5a+2 C) m(кв)+m-4 D) y(кв)-y+10
Алгебра
A) x(кв)+3x-1 B) a(кв)-5a+2 C) m(кв)+m-4 D) y(кв)-y+10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) x^2+3x-1=0 D=3^2-4*1*(-1)=9+4=13 x1=-3+√13 2 x2=-3-√13 2 в) a^2-5a+2=0 D=(-5)^2-4*1*2=25-8=17 a1=5+√17 2 a2=5-√17 2 с) m^2+m-4=0 D=1^2-4*1*(-4)=1+16=17 m1=-m+√17 2 m2=-m-√17 2 d) y^2-y+10=0 D=(-1)^2-4*1*(-10)=1+40=41 y1=1+√41 2 y2=1-√41 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC с гипотенузой AB внешний угол при вершине B = 150 градусам AC+AB=12 см найти дленну гипотенузы труголника
Геометрия
Русский язык
Замените имена существительные личным местоимением в каждом словосочетании в то?? же форме. Одержал победу,увидел салют,любовался пейзажем,сделал и...
Алгебра