Замените имена существительные личным местоимением в каждом словосочетании в то?? же форме. Одержал победу,увидел салют,любовался пейзажем,сделал из металла,извенился перед товарищем,спросил у директора,подъехал к волзалу,дове...

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Замените имена существительные личным местоимением в каждом словосочетании в то?? же форме. Одержал победу,увидел салют,любовался пейзажем,сделал из металла,извенился перед товарищем,спросил у директора,подъехал к волзалу,доверять ученице,мечтать о путешествиях,дружить с космонавтом

Автор: Гость