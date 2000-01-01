Замените имена существительные личным местоимением в каждом словосочетании в то?? же форме. Одержал победу,увидел салют,любовался пейзажем,сделал из металла,извенился перед товарищем,спросил у директора,подъехал к волзалу,дове...

Русский язык
Замените имена существительные личным местоимением в каждом словосочетании в то?? же форме. Одержал победу,увидел салют,любовался пейзажем,сделал из металла,извенился перед товарищем,спросил у директора,подъехал к волзалу,доверять ученице,мечтать о путешествиях,дружить с космонавтом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одержал её,увидел его,любовался им,сделал из него,извинился перед ним,спросил у него,подъехал к нему,доверять ей,мечтать о них,дружить с ним.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1 .найти произведение 980и30
Ответить
Русский язык
Орфологический разбор не ядовит ,черная,
Ответить
Русский язык
Помните составить словосочетания в родительном падеже с числительными : 360 сантиметром, 2000 литров, 1830 км......
Ответить
Другие предметы
Придумать небольшую историю которая бы помогла избавиться от негатива
Ответить
Алгебра
9^-4•3^+3=0 помогите пожалуйста вместо них ^ ^ вот это 2х+5
Ответить