Замените имена существительные личным местоимением в каждом словосочетании в то?? же форме. Одержал победу,увидел салют,любовался пейзажем,сделал из металла,извенился перед товарищем,спросил у директора,подъехал к волзалу,дове...
Русский язык
Замените имена существительные личным местоимением в каждом словосочетании в то?? же форме. Одержал победу,увидел салют,любовался пейзажем,сделал из металла,извенился перед товарищем,спросил у директора,подъехал к волзалу,доверять ученице,мечтать о путешествиях,дружить с космонавтом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одержал её,увидел его,любовался им,сделал из него,извинился перед ним,спросил у него,подъехал к нему,доверять ей,мечтать о них,дружить с ним.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Русский язык
Помните составить словосочетания в родительном падеже с числительными : 360 сантиметром, 2000 литров, 1830 км......