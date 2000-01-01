Орфологический разбор не ядовит ,черная,

Гость: Гость:

Не ядовит- деепричастие |.(Не каков?) Не ядовит. Н.ф.- ядовитый ||. Морф. признаки. 1) Пост.:Притяж. 2) Непост.: И.п., м.р.,полное, сравн. степень.,ед.ч. |||. (Не каков?) не ядовит (определение) Черная- прилагательных |. (Какая?) чёрная Н.ф. чёрный ||. Морф. признаки. 1) Пост.: качеств. , полн. 2) Непост.: ед. ч. , ж. р. И. п. |||. (Какая?) чёрная (определение)